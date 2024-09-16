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СМИ: подозреваемого в покушении на Трампа не приняли в ряды ВСУ

WSJ: подозреваемого в покушении на Трампа не приняли на службу в ВСУ

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RyanRouth/X

Райану Уэсли Рауту, подозреваемому в очередной попытке покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа, отказали в приеме на военную службу в ВСУ. Об этом пишет газета Wall Street Journal.

«На Украине ему отказали в военной службе... Впоследствии Раут приложил все усилия к вербовке людей в «Интернациональный легион» ВСУ», — сообщает издание со ссылкой на анонимные украинские источники.

В «Интернациональном легионе» заявляли, что американец никогда не имел отношения к «Интернациональному легиону» в качестве официального лица.

В феврале 2022 года в соцсети Х он регулярно просил осветить в СМИ его усилия по призыву иностранцев отправиться воевать на Украину и утверждал, что сам готов сделать это.

СNN сообщал, что Раут самостоятельно издал книгу в прошлом году, в котором детально описывал свои попытки поддержать Украину в войне против России. В книге он написал, что «выиграть ее невозможно».

До этого политолог Дудаков связал попытку покушения на Трампа с украинизацией США.

15 сентября в гольф-клубе Дональда Трампа во Флориде произошла стрельба, когда политик находился на поле. Он не пострадал. Подозреваемым стал 58-летний Райан Уэсли Раут с Гавайских островов, который поддерживает демократов и Украину. Этот инцидент произошел спустя два месяца после покушения на Трампа в Пенсильвании.

Ранее в Совфеде допустили новое покушение на Трампа.

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