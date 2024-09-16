Уничтожение танка ВСУ в Курской области попало на видео

Российские войска точным ударом ликвидировали танк вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Кадрами случившегося поделилось Минобороны РФ.

Отмечается, что танк обнаружили операторы дронов группировки ВС РФ «Север». После анализа данных разведки было принято решение атаковать боевую машину. Для этого был использован управляемый боеприпас, который поразил и уничтожил цель.

16 сентября российское Минобороны отчиталось о потерях среди украинских войск за минувшие сутки. ВСУ лишились свыше 350 солдат и 13 единиц бронетехники, включая два танка, 11 боевых бронированных машин, два артиллерийских орудия, три миномета, две пусковые установки реактивных систем залпового огня (РСЗО), в том числе одну М270 MLRS американского производства, а также восемь автомобилей.

Также в ведомстве сообщили об освобождении деревни Успеновки и села Борки в Курской области.

Ранее Алаудинов заявил об уничтожении украинских дронов «Баба-Яга» в Курской области.