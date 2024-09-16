Стало известно о неспособности ВСУ эвакуировать всех раненых из-под Угледара

Эвакуационные группы в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ) не справляются с вывозом раненых из-под Угледара в Донецкой народной республике (ДНР) из-за больших потерь на данном направлении. Об этом заявил пленный украинский солдат Роберт Погорелов, передает ТАСС.

По информации агентства, мужчина служил в 13-м батальоне 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ. В прошлом он работал в правоохранительных органах.

Во время беседы с журналистами украинский военный рассказал, что потери ВСУ под Угледаром исчисляются десятками человек. Многие бойцы получают пулевые и осколочные ранения.

«Не справляемся», — подчеркнул Погорелов, говоря об эвакуации пострадавших.

Он уточнил, что вывозом украинских солдат, которых спасти не удается, на этом участке фронта вообще никто не занимается. Сам мужчина и несколько его товарищей тоже были в числе брошенных. В результате некоторых бойцов ВСУ не стало, а другим помогли российские военные.

16 сентября агентство РИА Новости сообщило, что в сражениях за Угледар наметился «серьезный прогресс». Вооруженные силы РФ решили сменить тактику на окружение, так как попытки лобовых штурмов не принесли результата. Из-за этого ВСУ рискуют попасть в «котел».

Ранее морские пехотинцы ВС РФ отрезали пути снабжения крупного гарнизона украинских войск под Угледаром.