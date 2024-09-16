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Хуситы сбили третий за неделю беспилотник США

Хуситы сбили третий американский дрон-разведчик MQ-9 Reaper за неделю

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Mohammed Mohammed/Global Look Press

Йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) подтвердило, что сбило в центральной части Йемена третий за неделю американский дрон-разведчик MQ-9. Об этом сообщил военный представитель движения Яхья Сариа в эфире телеканала Al Masirah.

«Нашим средствам ПВО удалось сбить американский беспилотник MQ-9, когда он совершал враждебные действия в воздушном пространстве провинции Дамар», — заявил он.

Сариа отметил, что Вооруженные силы Йемена продолжают противостоять агрессии США и Великобритании и их враждебным действиям.

8 сентября хуситы в очередной раз сбили американский разведывательно-ударный беспилотник MQ-9 Reaper. В начале августа хуситы, контролирующие север страны, уже сбивали ракетой из зенитно-ракетного комплекса «Куб» американский MQ-9 Reaper.

Ранее йеменские хуситы взяли на себя ответственность за удар по Тель-Авиву.

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