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ВС России ударили по резервам ВСУ в Сумской области

Минобороны РФ: по резервам девяти бригад ВСУ в Сумской области нанесли удары

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Российская авиация и ракетные войска ударили по резервам девяти украинских бригад в 13 районах Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, удары зафиксировали в районах Бондаревщины, Беловод, Искрисковщины, Мазевки, Новой Слободы, Ободов, Речек, Руднево, Рыжовки, Павловки, Хотени, Эсмани и Юнаковки.

Накануне в Минобороны рассказали, что российские войска нанесли удары по районам сосредоточения в Сумской области и резервам 21-й, 22-й и 41-й механизированных и 82-й десантно-штурмовой бригад Вооруженных сил Украины.

По данным ведомства РФ, за прошедшие сутки бойцы группировки «Север» отразили две атаки украинских формирований на территории Курской области. Уточнялось, что боевые действия прошли под Малой Локней и Любимовкой.

Позже министерство обороны сообщило, что Вооруженные силы России отразили шесть попыток Вооруженных сил Украины прорваться через границу в Курской области.

Ранее Алаудинов заявил о зачистке курского села от ВСУ.

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