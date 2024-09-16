Российские войска устанавливают перед позициями «умные» минные поля

Российские военные дистанционно устанавливают «умные» минные поля перед своими позициями на Авдеевском направлении. Об этом сообщило Минобороны РФ, передает ТАСС.

Дистанционное минирование участка провел расчет инженерной системы дистанционного минирования «Земледелие» группировки войск «Центр».

Военные расчеты установили минные поля «на направлении возможного прорыва подразделений ВСУ», подчеркнули в ведомстве.

Там уточнили, что мины, оснащенные сейсмическими датчиками и электронными чипами, могут определять тип приближающейся цели и срабатывать только на запрограммированные.

За время работы в зоне военной операции расчеты «Земледелия» вывели из строя множество техники украинской армии, включая танки, боевые машины пехоты, бронетранспортеры и бронеавтомобили.

13 сентября сообщалось, что ВСУ разбросали мины в Большесолдатском районе Курской области. Глава района призывал местных жителей, воздержаться от поездок туда. По его словам, из-за мин были случаи подрыва гражданского транспорта.

Ранее войска РФ взорвали 115-метровый ствол шахты в ДНР.