Мобилизация на Украине идет по плану, но потребуется еще три месяца, чтобы обученные военные могли оказать влияние на ситуацию на поле боя. Об этом заявил британской газете Financial Times глава комитета Верховной рады Украины по обороне Александр Завитневич.

В статье отмечается, что возможности Украины по ротации своих подразделений или отправке подкреплений в данный момент ограничены. ВСУ все еще находятся на ранних стадиях пополнения своих войск после введения весной нового закона о мобилизации.

«По словам украинских официальных лиц, мобилизация идет по плану, однако пройдет еще три месяца, прежде чем недавно обученные войска смогут оказать влияние на поле боя», — приводит газета слова Завитневича.

Несмотря на вторжение ВСУ в Курскую область, российское командование не отвело наиболее подготовленные штурмовые силы с Донбасса, на что надеялась Украина. Командующий украинскими войсками Александр Сырский признал, что эта цель не была достигнута, напомнила FT.

13 сентября в Раде назвали мобилизацию охотой на украинцев.

Ранее пьяный мужчина разбил дверь в военкомат, чтобы «попасть в ВСУ».