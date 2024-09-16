Российские войска поразили склады у железной дороги в Киевской области, а также нанесли удары по ряду других объектов на территории Украины. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал координатор николаевской ячейки пророссийского подполья на Украине Сергей Лебедев.

«Киевская область и пригород получили несколько серий прилетов. Наконец, по [городу] Фастову ударили, по складам на ж/д», — уточнил подпольщик.

По словам Лебедева, ВС РФ также поразили объекты в Винницкой, Житомирской, Кировоградской, Хмельницкой и Днепропетровской областях.

15 сентября Минобороны России сообщило о поражении позиций 1-й бригады президента, 103-й и 106-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Белополье, Водолаги, Журавка, Ободы, Катериновка, Речки, Павловка, Сосновка, Сумы, Хотень, Юнаковка, Ястребиное и Ямполь.

Также оборонное ведомство рассказало о шести попытках подразделений украинской армии прорваться через границу в Курской области.

Ранее стало известно, что в США опасаются поражения Украины ближайшей зимой.