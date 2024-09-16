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Российские эксперты приступили к изучению частей ракеты Storm Shadow

РИА: специалисты РФ приступили к детальному изучению частей ракеты Storm Shadow

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РИА Новости

Российские эксперты начали углубленное изучение компонентов крылатой ракеты Storm Shadow/SCALP. Об этом сообщает РИА Новости.

Специалист рассказал журналистам, что сейчас исследуется донная часть боевой единицы англо-французской ракеты.

«В этой области расположен взрыватель и промежуточный заряд, который активирует основную боевую часть ракеты», — отметил он.

По его словам, при пробивании укреплений сначала срабатывает предзаряд, который кумулятивной струей создает отверстие, затем активируется изучаемая часть ракеты.

Газета The Times сообщала, что для ударов по России с использованием ракет Storm Shadow Украина должна будет полагаться на данные США. Эти ракеты наводятся на цель с помощью GPS, но российские системы радиоэлектронной борьбы успешно блокируют навигационные сигналы. Альтернативой может быть использование секретной американской картографической системы, однако США не дают разрешения Киеву на применение такого оружия для атак вглубь России.

Ранее ирландский журналист предрек действия тех, кто выступает за удары вглубь России.

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