Губернатор сообщил об обстреле Белгорода: повреждены дома и машины

В небе над Белгородом произошла серия взрывов. Об этом пишет Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Позднее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале рассказал, что сирены завыли именно в тот момент, когда он хотел записать утреннее обращение к гражданам.

«Поступила информации о возгорании автомобиля, о попадании в жилые помещения, выехал на место», — рассказал чиновник.

SHOT сообщает, что после обстрела начался пожар в жилом доме. Судя по кадрам с места событий, почти полностью уничтожены в результате попадания два автомобиля, стоявшие под окнами дома.

До этого ВСУ обстреляли трассу в Белгородской области. В результате пострадали четверо человек.

12 мая в Белгороде в результате ракетной атаки ВСУ рухнули сразу 10 этажей дома. К извлечению пострадавших и разбору завалов была привлечена вся техника города. На этом фоне ООН выступила против любых атак на гражданские объекты.

Ранее «Газета.Ru» перечислила пять правил выживания в Белгороде.