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ВС РФ взорвали 115-метровую шахту в ДНР

«Два майора» показали кадры подрыва заминированной ВСУ 115-метровой шахты в ДНР

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Shutterstock

ВС РФ подорвали главный ствол шахты «Южнодонбасская №3» на Угледарском направлении в ДНР. Об этом сообщил Telegram-канал «Два майора».

Высота взорванного сооружения составляла 115 метров. Необходимость в такой мере возникла из-за того, что разминировать здание «не было возможности».

«Во время зачистки шахты «Южнодонбасской №3» было вскрыто, что противник капитально заминировал главный ствол шахты», — рассказали военкоры.

До этого ВСУ дистанционно заминировали западными минами поселок Нижний Мордок в Курской области. На четвертые сутки после установки эти мины автоматически сдетонировали самостоятельно. Из местных жителей никто не пострадал, ранения получили три коня и стадо баранов. Российские бойцы в течение десяти минут насчитали 70 подрывов.

Ранее пророссийские подпольщики заявили, что ВСУ на случай сдачи Одессы заминировали ряд дамб и мостов.

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