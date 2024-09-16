ВС РФ подорвали главный ствол шахты «Южнодонбасская №3» на Угледарском направлении в ДНР. Об этом сообщил Telegram-канал «Два майора».

Высота взорванного сооружения составляла 115 метров. Необходимость в такой мере возникла из-за того, что разминировать здание «не было возможности».

«Во время зачистки шахты «Южнодонбасской №3» было вскрыто, что противник капитально заминировал главный ствол шахты», — рассказали военкоры.

До этого ВСУ дистанционно заминировали западными минами поселок Нижний Мордок в Курской области. На четвертые сутки после установки эти мины автоматически сдетонировали самостоятельно. Из местных жителей никто не пострадал, ранения получили три коня и стадо баранов. Российские бойцы в течение десяти минут насчитали 70 подрывов.

Ранее пророссийские подпольщики заявили, что ВСУ на случай сдачи Одессы заминировали ряд дамб и мостов.