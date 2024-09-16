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«Два майора» привели новый факт о врио командира «Эрнеста» и «Гудвина»

«Два майора» опровергли сообщение о задержании врио командира «Эрнеста» Пузика

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Телеграм-канал «Осторожно, новости»

Telegram-канал «Два майора» опроверг собственное сообщение о задержании врио командира погибших при исполнении служебных обязанностей бойцов с позывными «Эрнест» и «Гудвин» Игоря Пузика с позывным «Злой».

«С мест опровергают. Не того взяли, говорят. Ждем справедливых новостей», — сообщили военкоры.

Перед этим сообщалось, что полковника Игоря Пузика задержали на границе ЛНР при попытке дезертировать с СВО.

Операторов беспилотников «Эрнест» и «Гудвин» перевели в штурмовики и направили на опасное задание в сентябре 2024 года, после чего они погибли. В своих предсмертных видео оба военных заявили, что командование приняло решение об их переводе в пехоту из-за конфликта с Игорем Пузиком.

13 сентября друг погибших, Владимир Грубник, приложил к публикации о смерти товарищей скриншоты своей переписки с одним из них, «Гудвином» (Дмитрий Лысаковский), в которой сам Лысаковский говорит, что его отправили на передовую без снабжения и карт минных полей, чтобы избавиться от него и других неудобных неким командирам с позывными «Злой» и «Ветер».

Ранее четыре российских военных отправились в колонию за дезертирство.

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