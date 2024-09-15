В Госдуме поддержали проект об освобождении участников СВО на стадии суда

Комитет Государственной думы России по госстроительству и законодательству рекомендовал палате парламента принять в первом чтении законопроект об освобождении участников специальной военной операции (СВО) от уголовной ответственности на стадии суда. Документ опубликован в думской базе данных.

В решении подчеркивается, что изменения предлагается внести в статьи Уголовного кодекса России и Уголовно-процессуального кодекса РФ.

Отмечается, что рассмотрение законопроекта в первом чтении должно состояться 18 сентября.

23 марта 2024 года президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий механизм освобождения от уголовной ответственности участников СВО на территории Украины.

По новым нормам уголовные дела против призванных по мобилизации или заключивших контракт с ВС РФ будут приостановлены. Это будет сделано на основании награждения лица госнаградой или увольнения с военной службы по здоровью, возрасту или в связи с окончанием СВО, мобилизации или отменой военного положения.

Ранее Госдума приняла закон о механизме освобождения от уголовного наказания за участие в СВО.