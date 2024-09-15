Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Алаудинов заявил о зачистке курского села от ВСУ

Алаудинов: ВС России зачистили от ВСУ село Борки в Курской области

Армия России зачистили от украинских военных село Борки в Курской области. Об этом генерал-майор Минобороны РФ Апти Алаудинов в своем Telegram-канале.

«Российские бойцы зачистили населенный пункт Борки в Курской области от ВСУ и взяли пленных», — написал Алаудинов.

Соответствующую информацию также подтвердили в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры русской весны».

Освободили населенный пункт бойцы 382-го батальона 810-й бригады морской пехоты при поддержке «Дикой дивизии Донбасса», спецотряда «Арбат», уточнил источник.

Незадолго до этого на территории ДНР силами подразделений российской группировки войск «Южная» было освобождено село Желанное Первое в Покровском районе.

Кроме того, недавно ВС РФ освободили населенные пункты Красногоровка и Григоровка в Донецкой народной республике.

Ранее в Минобороны рассказали об освобождении населенных пунктов в Курской области.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами