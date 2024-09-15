Армия России зачистили от украинских военных село Борки в Курской области. Об этом генерал-майор Минобороны РФ Апти Алаудинов в своем Telegram-канале.

«Российские бойцы зачистили населенный пункт Борки в Курской области от ВСУ и взяли пленных», — написал Алаудинов.

Соответствующую информацию также подтвердили в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры русской весны».

Освободили населенный пункт бойцы 382-го батальона 810-й бригады морской пехоты при поддержке «Дикой дивизии Донбасса», спецотряда «Арбат», уточнил источник.

Незадолго до этого на территории ДНР силами подразделений российской группировки войск «Южная» было освобождено село Желанное Первое в Покровском районе.

Кроме того, недавно ВС РФ освободили населенные пункты Красногоровка и Григоровка в Донецкой народной республике.

Ранее в Минобороны рассказали об освобождении населенных пунктов в Курской области.