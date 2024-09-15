Военные националистического батальона «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) бросили позиции у Фенольного завода в поселке Новгородское (украинское название Нью-Йорк) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил военный блогер Юрий Подоляка в своем Telegram-канале.

По его словам, предприятие было главной точкой обороны противника, и бегство «азовцев» свидетельствует о провале планов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по нанесению контрудара, для которого были собраны резервы.

20 августа подразделения группировки войск «Центр» ВС России разгромили крупную группировку ВСУ и взяли под контроль один из крупнейших населенных пунктов Торецкой агломерации — город Нью-Йорк. Он был стратегически важным логистическим узлом для ВСУ.

Комментируя сложившуюся ситуацию, депутат Верховной рады Марьяна Безуглая сказала, что ВСУ выводят целые подразделения из ДНР, оставляя полосы фронта на произвол судьбы. По ее словам, Вооруженные силы РФ «проходят через пустые фортификации», не встречая сопротивления.

Ранее на Украине ликвидировали бойца «Азова», родившегося на Аляске.