Запад грозился уничтожить Черноморский флот в случае применения РФ ядерного оружия

США и их союзники в 2022 году, когда началась спецоперация, предупреждали Россию, что уничтожат ее Черноморский флот, если страна применит ядерное оружие. Об этом на встрече так называемой Ялтинской европейской стратегии (YES) заявил экс-глава ЦРУ генерал Дэвид Петреус, сообщает украинское издание «Европейская правда».

По словам Петреуса, риторика России на внешнеполитической арене привела к тому, что Вашингтон направил предупреждение Москве по поводу того, с какими последствиями она столкнется.

«Это привело к предупреждению, что в случае использования даже тактического ядерного оружия будет уничтожен Черноморский флот», — заявил экс-глава ЦРУ.

Как отметил генерал, с публичным предостережением против применения ядерного оружия выступали также китайский председатель КНР Си Цзиньпин и индийский премьер Нарендра Моди.

23 июня глава комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов заявил, что российская ядерная доктрина может измениться, если вырастут вызовы и угрозы по отношению к РФ. В этом случае варьируется время для принятия решения о применении ядерного оружия, отметил он.

Ранее в Госдуме РФ выступили за проведение показательных ядерных испытаний.