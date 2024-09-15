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Стало известно, до каких аэродромов в РФ могут достать британские Storm Shadow

The Times: ракеты Storm Shadow могут долететь с Украины до 14 аэродромов в РФ

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Украинские военные смогут наносить удары по 14 аэродромам на российской территории, если Великобритания позволит им использовать ракеты Storm Shadow. Об этом пишет газета The Times.

Издание опубликовало карту РФ, отметив на ней несколько стратегически важных объектов. Речь идет о строениях, до которых в теории могут долететь британские дальнобойные снаряды.

Журналисты обратили внимание, что в случае снятия с Киева ограничений на применение Storm Shadow радиус поражения растянется вглубь российской территории на 250 км. В таком случае потенциальными целями для ударов станут 14 аэродромов, включая Шайковку в Калужской области.

Кроме того, бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) смогут атаковать один нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) и штаб Южного военного округа. Последний находится в Ростове-на-Дону.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

15 сентября газета The Times сообщила, что шесть бывших британских министров призвали действующего главу правительства Соединенного Королевства Кира Стармера разрешить Украине использовать Storm Shadow для ударов по РФ. Речь идет об экс-председателе кабинета министров Борисе Джонсоне и бывших руководителях военного ведомства в лице Гранта Шаппса, Бена Уоллеса, Гэвина Уильямсона, Пенни Мордонт и Лиама Фокса.

Ранее Украину предупредили, что Storm Shadow не обеспечат ей победу над РФ.

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