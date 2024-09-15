Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На СВО погиб российский певец Юрко

В зоне СВО погиб певец и ветеран войны в Афганистане Станислав Юрко

close
Комитет по делам воинов-интернационалистов государств-участников СНГ

В зоне проведения спецоперации погиб 61-летний певец Станислав Юрко, известный как исполнитель военно-патриотических песен. Об этом сообщает Комитет по делам воинов-интернационалистов государств-участников СНГ.

Обстоятельства гибели мужчины не уточняются. Известно, что он пошел на СВО в качестве добровольца.

В 1988 году Юрко стал лауреатом всесоюзного конкурса «Когда поют солдаты». Также в его послужном списке числится гран-при на Международном студенческом фестивале в болгарском Пловдиве. При этом Юрко не был профессиональным артистом. Его основной деятельностью был бизнес — он возглавлял организацию, занимающуюся логистикой.

Многие композиции Юрко посвящены боевым действиям в Афганистане, участником которых он был сам. За время службы он получил две медали – «За отвагу» и «За боевые заслуги».

В июле заслуженный артист Башкирии Раиль Ханов погиб на СВО. Ханов получил звание заслуженного артиста Башкирии в 2023 году. Он был артистом балета Сибайского концертно-театрального объединения. Коллеги Ханова выразили соболезнования его супруге, родителям, родным и близким.

Ранее в зоне СВО погиб сын главного раввина Украины.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами