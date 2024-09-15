На СВО погиб российский певец Юрко

В зоне проведения спецоперации погиб 61-летний певец Станислав Юрко, известный как исполнитель военно-патриотических песен. Об этом сообщает Комитет по делам воинов-интернационалистов государств-участников СНГ.

Обстоятельства гибели мужчины не уточняются. Известно, что он пошел на СВО в качестве добровольца.

В 1988 году Юрко стал лауреатом всесоюзного конкурса «Когда поют солдаты». Также в его послужном списке числится гран-при на Международном студенческом фестивале в болгарском Пловдиве. При этом Юрко не был профессиональным артистом. Его основной деятельностью был бизнес — он возглавлял организацию, занимающуюся логистикой.

Многие композиции Юрко посвящены боевым действиям в Афганистане, участником которых он был сам. За время службы он получил две медали – «За отвагу» и «За боевые заслуги».

В июле заслуженный артист Башкирии Раиль Ханов погиб на СВО. Ханов получил звание заслуженного артиста Башкирии в 2023 году. Он был артистом балета Сибайского концертно-театрального объединения. Коллеги Ханова выразили соболезнования его супруге, родителям, родным и близким.

Ранее в зоне СВО погиб сын главного раввина Украины.