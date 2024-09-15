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В Курской области российские солдаты отразили две атаки ВСУ

МО РФ: группировка «Север» за сутки отразила две атаки ВСУ в Курской области

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Солдаты группировки российских войск «Север» за минувшие сутки отразили две атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории Курской области. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале министерства обороны РФ.

В заявлении уточняется, что украинские войска пытались продвинуться к населенным пунктам Малая Локня и Любимовка. Однако их остановили бойцы Вооруженных сил РФ.

«Сорваны две попытки атаки в направлении населенных пунктов Викторовка, Ольговка и Кремяное», — добавили в ведомстве.

Из публикации следует, что в ходе боевых действий ВСУ потеряли до 25 военных и две боевые бронированные машины. Также российские солдаты вывели из строя один бронетранспортер и взяли в плен пять украинских бойцов.

В ночь на 15 сентября командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов сообщил об уничтожении двух опорных пунктов ВСУ в Курской области. Как он сказал, боевую задачу выполнили члены отряда «Каштана».

Места скопления украинских солдат находились в районе деревни Нижняя Паровая. Во время сражений некоторые из них сдались в плен.

Ранее Минобороны РФ показало видео с ударами по спрятавшимся в лесах Курской области украинским военным.

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