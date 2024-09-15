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В Минобороны сообщили о суточных потерях ВСУ на Курском направлении

МО РФ: за сутки потери ВСУ на Курском направлении составили более 300 солдат

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Reuters

За сутки потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) составили более 300 военнослужащих и 22 единицы бронетехники. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

В числе потерь ВСУ том числе зафиксировали три танка, четыре бронетранспортера и 15 боевых бронированных машин, а также артиллерийское орудие и 8 автомобилей. Также семеро военнослужащих украинцев сдались в плен.
 
Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 13,4 тыс. солдат, 113 танков, 44 боевые машины пехоты, 91 бронетранспортер, 718 боевых бронированных машин, 431 автомобиль, 96 артиллерийских орудий, 26 пусковые установки реактивных систем залпового огня.

Этим утром Минобороны сообщало, что военнослужащие «Южной» группировки войск заняли опорный пункт Вооруженных сил Украины. В сообщении уточнили, что опорный пункт расположен на Северском направлении. Российские бойцы взяли в плен украинских солдат.

Ранее стало известно, что ВСУ держали мирных жителей Курской области в подвалах.

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