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Бойцы группировки войск «Север» ударили по живой силе ВСУ в ДНР

Минобороны: бойцы группировки войск «Север» уничтожили до 545 солдат ВСУ в ДНР

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Евгений Биятов/РИА Новости

Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в ДНР и нанесли удар по живой силе противника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Боевые столкновения произошли в районе населенных пунктов Катериновка, Нелеповка, Новоэкономическое, Дружба, Розовка и Константиновка в ДНР.

«Потери противника составили до 545 военнослужащих, три пикапа, 155-мм гаубица М777 производства США, две 152-мм гаубицы «МСТА-Б», 122-мм гаубица Д-30, 100-мм пушка «Рапира», — говорится в сообщении.

Незадолго до того сообщалось, что армия России взяла в плен подразделение Вооруженных сил Украины (ВСУ), которое отказалось выполнять приказы командования. Все произошло на Дзержинском направлении в ДНР.

До этого сообщалось, что бойцы 5-й отдельной бригады Южной группировки войск в ходе штурма одного из районов Красногоровки в ДНР взяли в плен группу военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее в Минобороны заявили о еще одного села в ДНР.

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