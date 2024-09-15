Американская военная база ищет «актеров» со знанием русского языка для участия в боевых учениях. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на объявления компании Check Defense.

Редакция агентства обнаружила в интернете сообщения о поиске людей со знанием русского языка для учебного центра Форт Ирвин. Уточняется, что в обязанности сотрудников будет входить помощь Минобороны США с «‎реалистичными»‎ тренировками военных. В списке требований к соискателям умение «‎воспроизводить культурные особенности», говорить, читать и писать как на английском, так и на «‎целевом языке»‎.

Принятым на должность «актерам» предлагается исполнять роли сотрудников правоохранительных органов, беженцев, членов религиозных групп, а также «враждебно настроенных комбатантов, содержащихся под стражей в тюрьме‎»‎ и «‎уголовных заключенных»‎.

По данным агентства, кроме людей со знанием русского на работу в Форт Ирвин приглашаются соискатели, говорящие на арабском, китайском, корейском языках, а также на дари и пушту.

14 сентября РИА Новости сообщало, что американские военные забыли забрать карту своей военной базы из боевой машины пехоты (БМП) Bradley, поставленной Вооруженным силам Украины — впоследствии бронемашина оказалась среди трофеев российской армии. По словам корреспондента агентства, он обнаружил в бронемашине карту военной базы Форт Ирвин — ключевой военно-исследовательской базы американской армии, расположенной в пустыне Мохаве округа Сан-Бернардино в Калифорнии.

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