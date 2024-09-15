Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российская авиация за сутки уничтожила два украинских истребителя

Минобороны РФ: российские ВКС за сутки сбили два истребителя Су-27 ВСУ

close
PJSC UAC/Global Look Press

Воздушно-космические силы Российской Федерации за сутки сбили два истребителя Су-27 Воздушных сил Украины. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

По данным ведомства, средства противовоздушной обороны уничтожили украинский истребитель МиГ-29. Также силы ПВО перехватили американский реактивный снаряд HIMARS, четыре французские управляемые авиабомбы Hammer и 55 беспилотных летательных аппаратов, в том числе 22 — вне зоны проведения специальной военной операции.

Утром 15 сентября министерство обороны РФ сообщало о ликвидации украинского БПЛА в небе над Рязанской областью. Накануне вечером губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщал, что российские силы ПВО уничтожили дрон на западе региона.

14 сентября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что Вооруженные силы Украины за сутки обстреляли и атаковали с помощью беспилотных летательных аппаратов 28 населенных пунктов в регионе, в результате чего пострадали двое человек.

Ранее в России успешно испытали необычную систему противовоздушной обороны.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами