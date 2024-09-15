Российская авиация за сутки уничтожила два украинских истребителя

Воздушно-космические силы Российской Федерации за сутки сбили два истребителя Су-27 Воздушных сил Украины. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

По данным ведомства, средства противовоздушной обороны уничтожили украинский истребитель МиГ-29. Также силы ПВО перехватили американский реактивный снаряд HIMARS, четыре французские управляемые авиабомбы Hammer и 55 беспилотных летательных аппаратов, в том числе 22 — вне зоны проведения специальной военной операции.

Утром 15 сентября министерство обороны РФ сообщало о ликвидации украинского БПЛА в небе над Рязанской областью. Накануне вечером губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщал, что российские силы ПВО уничтожили дрон на западе региона.

14 сентября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что Вооруженные силы Украины за сутки обстреляли и атаковали с помощью беспилотных летательных аппаратов 28 населенных пунктов в регионе, в результате чего пострадали двое человек.

Ранее в России успешно испытали необычную систему противовоздушной обороны.