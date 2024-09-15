Белгородский губернатор уточнил информацию о сбитом беспилотнике

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале об уничтоженном над регионом беспилотнике.

По словам губернатора, система противовоздушной обороны сбила украинский дрон над Белгородским районом. Гладков уточнил, что в результате атаки в поселке Разумное был ранен мирный житель. Мужчину с поверхностными осколочными ранениями головы, лица и левого предплечья в настоящее время доставляют в белгородскую больницу №2.

Кроме того, кровля одного из промышленных предприятий получила повреждения.

До этого о сбитом над Белгородской областью беспилотнике сообщали в Минобороны России. 14 сентября губернатор Гладков заявлял, что Вооруженные силы Украины за сутки обстреляли и атаковали с помощью беспилотных летательных аппаратов 28 населенных пунктов в регионе, в результате чего пострадали двое человек. Кроме того, по его словам, в окрестностях села Богун-Городок в Борисовском районе на мине подорвался грузовик.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что над российскими регионами за ночь сбили 29 беспилотников.