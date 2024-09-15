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Над Рязанской областью сбит украинский беспилотник

Минобороны: средства ПВО сбили украинский беспилотник над Рязанской областью

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Inna Varenytsia/REUTERS

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник над территорией Рязанской области. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

Согласно сообщению ведомства, беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа был уничтожен около 07:30 мск.

Утром 15 сентября губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщал, что украинские военные предприняли неудачную попытку атаковать регион при помощи БПЛА. В результате работы системы ПВО ночью был сбит один дрон Вооруженных сил Украины. По предварительным данным, в результате атаки никто из местных жителей не пострадал.

По данным Минобороны РФ, в ночь на 15 сентября дежурными средствами ПВО были сбиты 29 украинских беспилотников над территорией России.

14 сентября в министерстве обороны сообщали об уничтожении 19 дронов над Курской и Белгородской областями. По информации ведомства, в воздушном пространстве первого региона сбили 10 беспилотных летательных аппаратов, а в небе над вторым — девять.

Ранее в России призвали не снимать прилетающие беспилотники.

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