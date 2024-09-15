В Германии нашли секретные нацистские бункеры

Ученые в ходе археологических исследований в Тюрингском лесу на востоке ФРГ обнаружили неизвестные подземные бункеры времен Второй мировой войны. Об этом пишет Bild.

Внутри многоуровневых бункеров были найдены различные артефакты, включая секретные документы, фрагменты оборудования связи и оружие. Ученые также обнаружили зашифрованные карты со стратегическими объектами в Европе, которые могут содержать информацию о ранее неизвестных военных операциях.

19 августа сообщалось, что в немецком Гамбурге бункер, построенный с использованием принудительного труда во времена Третьего Рейха, переоборудовали в гостиничный комплекс, где за €180 любой желающий может снять номер. Бункер Святого Паули высотой 58 метров – немногим выше Пизанской башни, но значительно больше. Эта постройка, возведенная при Гитлере, уже более 80 лет возвышается над городом. Однако с недавнего времени в бункере расположились два ресторана, пятиэтажный отель Hard Rock, бар на крыше в форме пирамиды, а также сад, растения из которого «стекают» по бетонному фасаду.

Ранее в немецком отеле конференц-зал назвали в честь концлагеря.