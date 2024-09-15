Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Германии нашли секретные нацистские бункеры

Bild: ученые обнаружили в Германии секретную сеть бункеров нацистов

close
Depositphotos

Ученые в ходе археологических исследований в Тюрингском лесу на востоке ФРГ обнаружили неизвестные подземные бункеры времен Второй мировой войны. Об этом пишет Bild.

Внутри многоуровневых бункеров были найдены различные артефакты, включая секретные документы, фрагменты оборудования связи и оружие. Ученые также обнаружили зашифрованные карты со стратегическими объектами в Европе, которые могут содержать информацию о ранее неизвестных военных операциях.

19 августа сообщалось, что в немецком Гамбурге бункер, построенный с использованием принудительного труда во времена Третьего Рейха, переоборудовали в гостиничный комплекс, где за €180 любой желающий может снять номер. Бункер Святого Паули высотой 58 метров – немногим выше Пизанской башни, но значительно больше. Эта постройка, возведенная при Гитлере, уже более 80 лет возвышается над городом. Однако с недавнего времени в бункере расположились два ресторана, пятиэтажный отель Hard Rock, бар на крыше в форме пирамиды, а также сад, растения из которого «стекают» по бетонному фасаду.

Ранее в немецком отеле конференц-зал назвали в честь концлагеря.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами