Над российскими регионами за ночь сбили 29 беспилотников

Дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожено 29 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над территорией России. Об этом сообщило Минобороны РФ.

15 БПЛА были сбиты над Брянской областью, пять — над Курской, четыре — над Смоленской, два — над Орловской, по одному — над Белгородской, Калужской и Ростовской.

14 сентября в министерстве обороны России сообщили, что средства противовоздушной обороны ночью уничтожили 19 дронов над Курской и Белгородской областями. По информации ведомства, в воздушном пространстве первого региона сбили 10 беспилотных летательных аппаратов, а в небе над вторым — девять.

В течение того же дня стало известно, что Вооруженные силы Украины за сутки обстреляли и атаковали с помощью беспилотников 28 населенных пунктов в Белгородской области, пострадали двое человек.

В ночь на 10 сентября подмосковное Раменское подверглось атаке украинских дронов. БПЛА врезались в два жилых дома на Высоковольтной улице и в Спортивном проезде, после чего в обоих зданиях начался пожар. К текущему моменту возгорания уже ликвидировали.

Ранее в России призвали не снимать прилетающие беспилотники.