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Над российскими регионами за ночь сбили 29 беспилотников

Минобороны: ПВО за ночь сбила 29 БПЛА над семью регионами РФ

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Дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожено 29 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над территорией России. Об этом сообщило Минобороны РФ.

15 БПЛА были сбиты над Брянской областью, пять — над Курской, четыре — над Смоленской, два — над Орловской, по одному — над Белгородской, Калужской и Ростовской.

14 сентября в министерстве обороны России сообщили, что средства противовоздушной обороны ночью уничтожили 19 дронов над Курской и Белгородской областями. По информации ведомства, в воздушном пространстве первого региона сбили 10 беспилотных летательных аппаратов, а в небе над вторым — девять.

В течение того же дня стало известно, что Вооруженные силы Украины за сутки обстреляли и атаковали с помощью беспилотников 28 населенных пунктов в Белгородской области, пострадали двое человек.

В ночь на 10 сентября подмосковное Раменское подверглось атаке украинских дронов. БПЛА врезались в два жилых дома на Высоковольтной улице и в Спортивном проезде, после чего в обоих зданиях начался пожар. К текущему моменту возгорания уже ликвидировали.

Ранее в России призвали не снимать прилетающие беспилотники.

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