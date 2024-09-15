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Стали известны подробности о работе аэроразведки в Курской области

RT: бойцы бригады аэроразведки ГРОМ «Каскад» заступили к работе под Курском

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Аэроразведкой в Курской области занялись подразделения бригады ГРОМ «Каскад». Об этом сообщает RT.

В публикации пояснили, что операторы с беспилотников вычисляют объекты Вооруженных сил Украины (ВСУ) и передают координаты для их уничтожения.

«Сейчас уже не получается, как раньше, просто кругами летать», — отметил начальник разведывательно-ударных расчетов с позывным Пчеловод.

По его словам, украинские солдаты не жалеют ракет для ликвидации российских бойцов, но не могут осуществить своих планов.
Аэроразведчики ВС РФ успевают сделать все четко и быстро: вычислить цель, приземлить дрон и не засветиться перед противником.

В середине сентября стало известно, что потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области намного выше, чем у Российской армии. О сообщил заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов в своем Telegram-канале.

Ранее российские беспилотники «Джокер» адаптировали под выполнение задач сил противовоздушной обороны (ПВО).

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Операция на Украине
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