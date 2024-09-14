На Украине предупредили об опасности «разрезания фронта» у Покровска

Полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков считает, что потеря ВСУ Покровска (российское название — Красноармейск) в ДНР обернется «разрезанием фронта». Свое мнение он высказал в блоге на YouTube.

«Они (российские военные. — «Газета.Ru») доходят до Покровска, рядом уже Днепропетровская область, на севере укрепрайон и на юге укрепрайон. Если они доходят до Покровска, то фронт разрезается», — сказал Стариков.

Он добавил, что разделение сил ВСУ на этом участке позволит ВС РФ продвинуться до административных границ ДНР и ЛНР.

The New York Times писала, что Покровск находится в центре многих железнодорожных и автомобильных линий Донбасса. Поэтому успешное российское наступление «перережет основные линии снабжения войск (Украины. — «Газета.Ru») в оставшихся украинских опорных пунктах по всему региону», а также даст ВС РФ большое стратегическое преимущество в захвате остальной части Донбасса.

Ранее командир ВСУ предупредил об обрушении фронта.