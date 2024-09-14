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Жители Украины заплатили свыше $60 тысяч за нарушение военного учета

В Полтавской области собрали более $60 тысяч за нарушение военного учета

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Serhiihudakukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press

Жители Полтавской области Украины заплатили почти 2,5 млн гривен за нарушение военного учета. Об этом заявил представитель Полтавского областного военкомата Роман Истомин, передает РИА Новости.

«В результате оплаты штрафов в госбюджет поступило почти 2,5 млн гривен (свыше $60 тысяч по текущему курсу. — прим. ред.)», — сказал он и добавил, что сотрудники территориальных центров комплектования составили 2190 административных протоколов за нарушение военного учета.

Такую сумму собрали за 3,5 месяца — с 19 мая по 1 сентября.

Накануне в Верховной раде назвали мобилизацию охотой на украинцев. Например, сотрудники военкомата в Одессе избили мужчину до потери сознания при задержании, а жителя со второй группой инвалидности насильно доставили в территориальный центр комплектования и признали годным к службе.

С 18 мая на Украине вступил в силу закон об усилении мобилизации. В минобороны страны заявляли, что в этот день «пришел конец» спокойной жизни, которой ранее жила часть населения страны.

Ранее в Госдуме сравнили судьбу Украины с «Титаником».

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