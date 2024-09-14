Жители Полтавской области Украины заплатили почти 2,5 млн гривен за нарушение военного учета. Об этом заявил представитель Полтавского областного военкомата Роман Истомин, передает РИА Новости.

«В результате оплаты штрафов в госбюджет поступило почти 2,5 млн гривен (свыше $60 тысяч по текущему курсу. — прим. ред.)», — сказал он и добавил, что сотрудники территориальных центров комплектования составили 2190 административных протоколов за нарушение военного учета.

Такую сумму собрали за 3,5 месяца — с 19 мая по 1 сентября.

Накануне в Верховной раде назвали мобилизацию охотой на украинцев. Например, сотрудники военкомата в Одессе избили мужчину до потери сознания при задержании, а жителя со второй группой инвалидности насильно доставили в территориальный центр комплектования и признали годным к службе.

С 18 мая на Украине вступил в силу закон об усилении мобилизации. В минобороны страны заявляли, что в этот день «пришел конец» спокойной жизни, которой ранее жила часть населения страны.

Ранее в Госдуме сравнили судьбу Украины с «Титаником».