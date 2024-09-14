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Беспилотник ВСУ сбили над Белгородской областью

Минобороны: над Белгородской областью сбили беспилотник ВСУ

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Inna Varenytsia/REUTERS

Над территорией Белгородской области сбили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны России.

«Около 14.20 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве уточнили, что беспилотник ВСУ уничтожили при помощи средств противовоздушной обороны.

До этого Минобороны РФ сообщило об уничтожении двух беспилотников над Курской и Белгородской областями. По данным ведомства, дроны, которые нарушили воздушное пространство РФ, были обнаружены примерно в 12:30 мск.

В ночь на 14 сентября над Курской и Белгородской областями сбили еще 19 беспилотников. В воздушном пространстве первого субъекта сбили 10 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), а в небе над вторым — девять.

Ранее ВСУ выпустили более 130 снарядов по Белгородской области.

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