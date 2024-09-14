Российский истребитель нанес поражение ВСУ в приграничье Курской области

Экипаж российского истребителя-бомбардировщика Су-34 нанес удар по военной технике и скоплению личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Задача выполнена, цели поражены», — говорится в сообщении ведомства.

Днем 14 сентября также сообщалось, что Су-34 уничтожил скопление личного состава и военной техники ВСУ в приграничном районе Курской области. В оборонном ведомстве уточнили, что атака проводилась с помощью авиационных бомб с универсальным модулем планирования и коррекции. Такой подход позволяет наносить точные удары на безопасном отдалении от мест боев. В министерстве добавили, что уничтожение всех поставленных целей подтвердили разведывательные службы. На текущий момент самолет уже вернулся на аэродром вылета.

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские военные начали продвижение вглубь Курской области. По данным ведомства, ВСУ атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино. 8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Ранее были названы потери ВСУ за все время боевых действий в Курской области.