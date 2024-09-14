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В Белгородской области создают добровольческий отряд для защиты региона

В МО РФ рассказали о подготовке добровольческого отряда в Белгородской области

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Сергей Аверин/РИА Новости

В Белгородской области ведется подготовка добровольцев отряда «Барс-Белгород». Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на Минобороны РФ.

В военном ведомстве уточнили, что решение о формировании отряда было принято на фоне роста напряженности, регулярных обстрелов и угрозы со стороны ВСУ. «Барс-Белгород» будет защищать объекты гражданской инфраструктуры, бороться с беспилотниками, противодействовать диверсионно-разведывательным группам в регионе, а также обеспечивать эвакуацию населения.

«Подготовка организована от легкого к сложному: выполняются стрельбы из стрелкового оружия, метание боевых гранат, ведение огня с открытых и закрытых огневых позиций, действия в составе подразделений в различных условиях боевой подготовки, организация управления в ходе выполнения задач», — рассказали в министерстве.

О создании добровольческих отрядов «Барс» в приграничных с Украиной Белгородской, Брянской и Курской областях 12 сентября сообщил заместитель министра обороны генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров. По его словам, основной задачей отряда станет содействие оперативным штабам губернатора и по линии контртеррористической операции для решения возникающих задач.

Ранее часть школ Белгорода закрыли из-за обстрелов ВСУ.

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