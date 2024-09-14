Зеленский оценил вторжение ВСУ в Курскую область

Украинский президент Владимир Зеленский посчитал успешным вторжение армии страны в Курскую область. Об этом пишет Reuters.

По словам главы государства, операция Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном российском регионе привела к желаемым результатам. Речь идет о якобы замедлении продвижения Вооруженных сил РФ на иных участках фронта, включая Донецкое направление.

«В районе города Харькова противник был остановлен», — добавил политик.

13 сентября военный обозреватель Джанлука Ди Фео в статье для итальянской газеты La Repubblica написал, что российским войскам принадлежит инициатива во всей зоне боевых действий на Украине. В том числе это касается Курской области и Донбасса.

Как отметил автор статьи, ВС РФ «продвигаются с завидным постоянством по всей линии фронта». При этом украинские формирования продолжают испытывать дефицит техники и вооружений, подчеркнул он.

12 сентября командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов рассказал о больших потерях ВСУ в Курской области. Он уточнил, что во время сражений украинские подразделения лишаются большого числа не только бойцов, но и техники.

Ранее в Совете безопасности РФ оценили скорость продвижения военнослужащих страны в Донбассе.