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В МИД Украины предложили Западу купить Киеву украинское оружие

Глава МИД Украины Сибига призвал Запад закупать для Киева украинское оружие

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Shutterstock

Глава МИД Украины Андрей Сибига предложил западным партнерам закупать для Киева оружие украинского производства, передает «РБК-Украина».

По его словам, это поможет сэкономить время и средства союзников Киева.

«Мы обращаемся с просьбой к нашим партнерам, напрямую закупать оружие у украинских производителей», — сказал дипломат.

При этом он отметил, что некоторые характеристики украинского оружия лучше, чем у западных аналогов.

9 сентября Сибига говорил о том, что военно-промышленный комплекс республики развивается быстрыми темпами и может производить больше при наличии дополнительных инвестиций. 27 августа Владимир Зеленский во время всеукраинского телемарафона жаловался на отсутствие у Украины денег на производство собственного вооружения. Он говорил, что Украина начала двигаться вперед в производстве своего оружия, снарядов и дронов, но для этого необходимы деньги, которых нет в бюджете.

Ранее Украине понадобилась списанная военная техника Италии.

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