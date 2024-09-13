Зеленский заявил о сокращении поставок ракет к HIMARS

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США в три раза сократили поставки боеприпасов к ракетным системам залпового огня (РСЗО) HIMARS. Запись выступления опубликована в Telegram-канале пресс-службы украинского лидера.

Зеленский подчеркнул, что HIMARS очень помогали Киеву. Он отметил, что в начале поставок и применения РСЗО ракет поставляли втрое больше в месяц, чем сейчас.

По его словам, украинская сторона испытывает недостаток и в других типах боеприпасов. Также Киеву нужны новые ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА), системы противовоздушной обороны (ПВО) и снаряды для них.

Ранее днем постоянный представитель США при Организации Объединенных Наций Роберт Вуд во время заседания Совета Безопасности, посвященного ситуации в Украине, заявил, что создание интегрированной системы противовоздушной обороны для Украины является ключевым приоритетом для Соединенных Штатов.

На днях в Пентагоне заявили, что поставки Киеву средств противовоздушной обороны (ПВО) являются приоритетом военной поддержки со стороны США.

Ранее сообщалось, что Литва планирует приобрести для передачи Украине системы противовоздушной обороны ближнего радиуса действия.