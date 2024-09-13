Минобороны сообщило об уничтожении БПЛА в Белгородской области

В министерстве обороны России в Telegram-канале заявили, что средства российской противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще один украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над территорией Белгородской области.

В публикации подчеркивается, что попытка атаки украинской стороной была пресечена приблизительно в 16:20.

Дежурные средства ПВО уничтожили над территорией региона беспилотник самолетного типа, утверждают в ведомстве.

Ранее попытку атаки украинской стороны пресекли в 13:30 мск 13 сентября.

Утром 13 сентября губернатор Белгородской области Александр Богомаз рассказал, что ночью в небе над регионом ликвидировали девять дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). В результате атак никто из местных жителей не пострадал. Также не было зафиксировано никаких разрушений.

В ночь на 10 сентября в воздушном пространстве Брянской области сбили несколько десятков беспилотников. Всего средства ПВО уничтожили 59 летательных аппаратов. При этом глава субъекта подчеркнул, что из-за действий ВСУ никто из мирных граждан не пострадал.

Ранее в Брянскую область поставили дополнительные комплексы для защиты от БПЛА.