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Минобороны РФ сообщило о потерях Киева за неделю

Минобороны РФ: Киев за неделю потерял на всех направлениях почти 17 тыс. военных

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Thomas Peter/Reuters

В министерстве обороны России заявили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли за неделю на всех направлениях СВО почти 17 тыс. военнослужащих. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

В публикации отмечается, что в зоне ответственности группировки войск «Север» потери противника составили до 3 520 военных, «Запад» — свыше 3 620, «Юг» — свыше 4 840, «Центр» — до 3 670, «Восток» — до 820, «Днепр» — до 490.

Суммарные потери украинской стороны за прошедшую неделю составили приблизительно 16 960 военных.

Также министерство обороны России сообщило, что за сутки потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) составили до 300 военнослужащих и 34 единицы бронетехники.

В ведомстве добавили, что за прошедшую неделю на линии боевого соприкосновения сдались в плен 49 украинских военнослужащих.

13 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в страну в рамках обмена вернулись 49 солдат, находившиеся в плену у российской армии. В РФ эту информацию пока не комментировали.

Ранее взятые в плен под Курском бойцы ВСУ поблагодарили российских десантников.

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