В министерстве обороны заявили, что подразделения «Южной» группировки за неделю взяли под контроль населенные пункты Красногоровка и Григоровка в Донецкой народной республике (ДНР) и отразили девять атак Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

В публикации подчеркивается, что за неделю ВСУ потеряли более 4840 военнослужащих, девять боевых бронемашин, 81 автомобиль, 59 орудий полевой артиллерии.

Также российские войска уничтожили четыре станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 15 полевых складов боеприпасов.

11 сентября сообщалось, что российские войска уничтожили до 510 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой народной республике (ДНР).

По данным оборонного ведомства, удары наносили в районах Петровки, Дзержинска, Мариновки, Покровска, Клебан-Быка и Цукурино в ДНР. Под огонь группировки ВС РФ «Центр» попали четыре бригады ВСУ и две бригады нацгвардии Украины. Было также отражено три контратаки противника.

Ранее в США признали, что ВС РФ могут вскоре взять под контроль всю ДНР.