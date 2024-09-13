Черноморские морпехи уничтожили украинскую технику в Курской области

Российские морпехи 810-й бригады Черноморского флота захватили и уничтожили несколько десятков единиц техники ВСУ за время боев в Курской области. Об этом сообщило Минобороны РФ.

В ведомстве заявили, что ВС РФ уничтожили бронетранспортеры Stryker, боевые бронированные машины «Казак», VAB, а также бронеавтомобиль HMMWV. Это позволило пехотинцам занять выгодные позиции для дальнейшего контроля передвижения и уничтожения боевой техники ВСУ.

13 сентября сообщалось, что экипажи авиации российских войск на вертолетах Ка-52м нанесли удар по живой силе и бронированной технике подразделений Вооруженных сил Украины в приграничном районе Курской области.

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские военные начали продвижение вглубь Курской области. По данным ведомства, ВСУ атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино. 8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Ранее Алаудинов рассказал о переброске солдат ВСУ в Курскую область с других направлений.