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В Канаде военные потратили $25,6 млн на бракованные спальные мешки

Армия Канады потратила $25,6 млн на непригодные для зимы спальные мешки

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Darryl Dyck/Global Look Press

Армия Канады потратила 34,8 миллиона канадских долларов ($25,6 миллиона) на покупку партии зимних спальных мешков, которые оказались непригодными для низких температур. Об этом сообщает телеканал CBC.

«Несмотря на то, что министерство обороны потратило более 34,8 миллиона долларов на новые спальные мешки, армия Канады попросила, чтобы сотням солдат, которые отправились на совместные северные учения на Аляске с американцами, выдали старые спальные мешки 1960-х годов», — рассказывают журналисты.

Во время подготовительных учений военнослужащие выявили, что у этих спальных мешков ряд «критических проблем». Солдаты жаловались, что в них было холодно даже в палатке с работающей печкой.

Телеканал выяснил, что министерство обороны объявило новый тендер на разработку спального мешка, который уже будет пригоден пригодного в условиях сильных холодов.

В августе издание «Страна.ua», ссылаясь на источник в Государственном бюро расследований Украины, писало, что на Украине проводится расследование в связи с закупками некачественных аптечек для армии на 60 миллионов гривен. Ведомство установило, что учебный центр и некоторые частные предприниматели заключили восемь договоров на поставку 30 тысяч аптечек. Однако их качество не было проконтролировано военными чиновниками.

Ранее стало известно, что Иран хочет внести канадскую армию в список террористов.

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