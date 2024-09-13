Серийный вертолет Ка-32А11М совершил первый полет. Об этом сообщается на сайте «Ростеха».

Согласно сообщению корпорации, машина получила новые двигатели, систему автоматического управления и комплекс радиоэлектронного оборудования с очками ночного видения.

Генеральный директор «Ростеха» Владимир Артяков отметил, что у Ка-32А11М увеличены возможности при аварийно-спасательных операциях, высотных работах, борьбе с пожарами на горной и равнинной местности, а также в городах.

12 сентября Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в «Ростех») сообщала о планах построить дополнительное здание, чтобы расширить серийное производство истребителей Су-57. В тот же день в ОАК заявляли о передаче военно-космическим силам России партии самолетов Су-57 и Су-35С.

В мае издание Newsweek писало, что российский истребитель Су-57 превосходит по характеристикам американский F-16. Военные аналитики обратили внимание, что российский самолет может летать на сверхзвуковой крейсерской скорости и синхронизироваться с наземными радарами, что дает ему колоссальное преимущество.

Ранее в ОАК сообщили о расширении функционала Су-57.