Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Серийный вертолет Ка-32А11М совершил первый полет

«Ростех» поднял в воздух вертолет Ка-32А11М с новыми двигателями и электроникой

close
Ростех

Серийный вертолет Ка-32А11М совершил первый полет. Об этом сообщается на сайте «Ростеха».

Согласно сообщению корпорации, машина получила новые двигатели, систему автоматического управления и комплекс радиоэлектронного оборудования с очками ночного видения.

Генеральный директор «Ростеха» Владимир Артяков отметил, что у Ка-32А11М увеличены возможности при аварийно-спасательных операциях, высотных работах, борьбе с пожарами на горной и равнинной местности, а также в городах.

12 сентября Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в «Ростех») сообщала о планах построить дополнительное здание, чтобы расширить серийное производство истребителей Су-57. В тот же день в ОАК заявляли о передаче военно-космическим силам России партии самолетов Су-57 и Су-35С.

В мае издание Newsweek писало, что российский истребитель Су-57 превосходит по характеристикам американский F-16. Военные аналитики обратили внимание, что российский самолет может летать на сверхзвуковой крейсерской скорости и синхронизироваться с наземными радарами, что дает ему колоссальное преимущество.

Ранее в ОАК сообщили о расширении функционала Су-57.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами