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Спасшие Поддубного захотели с ним встретиться

Спасшие Поддубного Николай и Сергей заявили о желании встретиться с военкором

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Гавриил Григоров/РИА Новости

Мужчины по имени Сергей и Николай, спасшие раненого военкора Евгения Поддубного, готовы с ним встретиться. Об этом они рассказал в интервью RT.

«С удовольствием бы с ним встретился, сказал бы, что он мужик, хорошо держался. Но, думаю, ему сейчас не до меня», — заявил Николай, который вывез Поддубного с места удара.

Сергей, перевязавший военкора сразу после ранения, сказал, что с ним пока никто не связывался.

13 августа Поддубного выписали из НИИ Склифосовского.

7 августа украинские военные при помощи дрона атаковали автомобиль, в салоне которого находился Поддубный. В то время военный корреспондент работал на территории Курской области и освещал бои в приграничных районах.

Изначально сообщалось, что журналиста спасти не удалось. Но позже эти сведения опроверг председатель комитета Государственной думы РФ по обороне Дмитрий Саблин.

С множественными ожогами и травмами Поддубного доставили в больницу в Курске, а затем транспортировали в Москву. Его перевели в НИИ имени Н. В. Склифосовского, где корреспондент продолжал лечение до 13 сентября.

Ранее в НИИ имени Склифосовского рассказали о лечении Поддубного после выписки.

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