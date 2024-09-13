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В Минобороны рассказали о ходе борьбы с ВСУ в Курской области

МО: ВСУ за сутки потеряли до 20 военных и две ББМ в Курской области

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Подразделения группировки войск «Север» продолжая наступательные действия в Курской области поразили формирования 22-й и 44-й механизированных, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад украинской армии в районах Любимовки, Дарьина, Николаево-Дарьина, Покровского и Борки. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

По информации ведомства, за сутки также была отражена контратака Вооруженных сил Украины (ВСУ) в направлении населенного пункта Обуховка. Кроме того, российские военные сорвали две попытки атак в направлении сел Камышевка и Борки.

За сутки в Курской области ВСУ потеряли до 20-ти человек, две боевые бронированные машины и автомобиль. Один украинский военнослужащий был взят в плен.

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Атаки на Курскую область
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