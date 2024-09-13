Потери ВСУ на Курском направлении за сутки составили 300 военнослужащих

Министерство обороны России сообщило, что за сутки потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) составили до 300 военнослужащих и 34 единицы бронетехники.

Среди потерь ВСУ семь танков, две боевые машины пехоты, три бронетранспортера и 22 бронемашины, а также артиллерийское орудие, станция радиоэлектронной борьбы, две инженерные машины разграждения и восемь автомашин.

Кроме того, 12 бойцов ВСУ сдались в плен.

Также стало известно, что Вооруженные силы России освободили еще четыре населенных пункта в Курской области. В ведомстве сообщили, что освобождены хутор Покровский, села Дарьино, Толстый Луг и Снагость. Утром 13 сентября российские военные водрузили там флаг РФ.

13 сентября заместитель главы Минобороны РФ генерал-полковник Александр Фомин заявил, что вторжение украинских войск в Курскую область произошло при поддержке Запада и вывело конфликт на новый уровень.

Ранее на Западе заявили о продвижении ВС России по всем фронтам.