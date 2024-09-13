В Орловской области уточнили число сбитых за ночь украинских дронов

Орловская область ночью подверглась атаке трех украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Андрей Клычков.

Как он отметил, в последнее время попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанести удары по российскому субъекту приобрели систематический характер. Тем не менее средства противовоздушной обороны (ПВО) продолжают успешно защищать небо над Орловской областью.

«По уточненной информации, помимо двух БПЛА, о которых я писал утром, авиационной техникой был сбит еще один — итого три БПЛА за ночь», — подчеркнул губернатор региона.

Он добавил, что украинские солдаты продолжают безжалостно обстреливать мирных граждан в соседних субъектах. На этом фоне Клычков призвал людей сплотиться и вместе поддержать Вооруженные силы РФ, а также заверил жителей в готовности Орловской области к любым вызовам.

Утром 13 сентября губернатор Орловской области сообщил, что ночью в воздушном пространстве региона были ликвидированы два беспилотника ВСУ. Глава региона уточнил, что в результате инцидента никто не пострадал. Также не было зафиксировано никаких повреждений.

Ранее в Мурманской области около аэродрома сбили два украинских БПЛА.