Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Орловской области уточнили число сбитых за ночь украинских дронов

Глава Орловской области Клычков: ночью в регионе сбили три беспилотника ВСУ

close
Inna Varenytsia/Reuters

Орловская область ночью подверглась атаке трех украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Андрей Клычков.

Как он отметил, в последнее время попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанести удары по российскому субъекту приобрели систематический характер. Тем не менее средства противовоздушной обороны (ПВО) продолжают успешно защищать небо над Орловской областью.

«По уточненной информации, помимо двух БПЛА, о которых я писал утром, авиационной техникой был сбит еще один — итого три БПЛА за ночь», — подчеркнул губернатор региона.

Он добавил, что украинские солдаты продолжают безжалостно обстреливать мирных граждан в соседних субъектах. На этом фоне Клычков призвал людей сплотиться и вместе поддержать Вооруженные силы РФ, а также заверил жителей в готовности Орловской области к любым вызовам.

Утром 13 сентября губернатор Орловской области сообщил, что ночью в воздушном пространстве региона были ликвидированы два беспилотника ВСУ. Глава региона уточнил, что в результате инцидента никто не пострадал. Также не было зафиксировано никаких повреждений.

Ранее в Мурманской области около аэродрома сбили два украинских БПЛА.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами