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Дроны ВСУ ударили по цистернам с нефтепродуктами в Запорожской области

Атака украинских дронов вызвала возгорание нефтепродуктов в Запорожской области

Удары беспилотников Вооруженных сил Украины вызвали пожар на трех цистернах с нефтепродуктами в Черниговском районе Запорожской области. Как сообщило МЧС России, к текущему моменту возгорание уже потушили.

«На месте происшествия работали 52 специалиста и 18 единиц техники ведомств и служб Запорожской области. Был задействован пожарный поезд», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал, а огонь не перекинулся на другие цистерны.

По данным Минобороны РФ, в ночь на 13 сентября российские системы ПВО сбили и перехватили 20 украинских беспилотников над шестью российскими регионами.

Восемь дронов были уничтожены над Брянской областью, четыре — над Белгородской, три — над Курской. Еще по два беспилотника перехвачено и сбито над Смоленской и Орловской областями. Кроме того, над Калужской областью ночью был сбит один дрон.

Ранее в Кремле оценили вероятность переноса саммита БРИКС из-за атак БПЛА.

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