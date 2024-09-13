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В Минобороны заявили, что НАТО строит планы по отправке войск на Украину

Замглавы МО РФ Фомин: НАТО планирует отправить войска на Украину

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Mindaugas Kulbis/AP

Замминистра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин, выступая на Сяншаньском форуме, заявил, что НАТО строит планы по отправке войск на Украину для принуждения России к переговорам по формуле Киева. Его цитирует ТАСС.

«С целью обеспечения условий для силового принуждения России к переговорам по формулам Киева натовские страны строят планы по отправке своих войск на Украину», — сказал Фомин.

Он уточнил, что тем самым страны Североатлантического альянса ведут «опасную игру», которая потенциально может привести к прямому столкновению ядерных держав.

Кроме этого, Фомин обратил внимание, что США активно работают над новой редакцией ядерной доктрины. В Москве считают, что в новой версии документа порог применения ядерного оружия может быть снижен.

Министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью для документального фильма «Мосты на Восток» заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский намерен перевести конфликт с Россией в большую войну с участием Североатлантического альянса, чтобы войска НАТО воевали вместо него.

Ранее уходящий генсек НАТО назвал свои главные достижения и провалы.

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