Стало известно, почему ВС РФ важно взять Северск в ДНР под контроль

Взятие города Северска в Донецкой народной республике (ДНР) российскими солдатами позволит снизить интенсивность обстрелов западных территорий Луганской народной республики (ЛНР) со стороны украинских бойцов, заявил военный эксперт Андрей Марочко. Об этом пишет ТАСС.

«Для того, чтобы уничтожить украинских боевиков и тем самым обезопасить наших граждан, нам нужно взять населенный пункт Северск», — сказал специалист.

По его словам, Вооруженным силам РФ необходимо продвинуться к упомянутому населенному пункту и взять его в полуохват. Сейчас российские военнослужащие подступают к городу с северо-запада, юго-востока и востока.

Марочко уточнил, что «неплохое продвижение» наблюдается со стороны населенного пункта Золотаревка. Наступление на этом направлении эксперт назвал «лобовой атакой», которая позволит ВС РФ «выдавить» украинских солдат из Северска.

В конце специалист обратил внимание на «плачевное положение дел» у формирований Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые находятся около населенных пунктов Кременная и Лисичанск в ЛНР. В связи с этим украинские солдаты пытаются сделать все возможное для предотвращения продвижения российских бойцов на поле боя и взятия ими Северска, резюмировал он.

12 сентября Марочко сообщил, что в скором времени ВСУ в Северске могут оказаться в огневом мешке. Как отметил эксперт, в ходе продвижения к городу ВС РФ постепенно сужают горлышко этого мешка для украинских подразделений.

Ранее российский военный рассказал о положении ВСУ в районе Северска.