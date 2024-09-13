Израиль предупредил о проникновении террористов на Западный берег реки Иордан

В армии Израиля сообщили об опасности проникновения террористов в поселение Альмон на Западном берегу реки Иордан к востоку от Иерусалима, передает израильский новостной портал Walla.

«Вчера вечером (четверг) было выпущено предупреждение об опасности проникновения террористов в поселение Алмон Шехатмар Биньямин: «Немедленно идите в защищенное пространство внутри дома и плотно закройте дверь. Не стойте перед дверью и окном, избегайте движения и шума», — говорится в заявлении командования тыла израильской армии.

В ЦАХАЛ также сообщили об обнаружении в районе города Цфат около 20 ракет, запущенных с территории Ливана. Большинство из них были успешно перехвачены, остальные упали на открытой местности. Пострадавших нет.

11 сентября сообщалось, что израильская авиация нанесла удар по штабу и оружейному цеху «Хезболлы». Израильские военные также обстреляли выходивших из военного сооружения в районе Хулы членов «террористической ячейки».

Ранее израильские военные уничтожили километровый туннель в секторе Газа.