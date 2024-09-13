Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Израиль предупредил о проникновении террористов на Западный берег реки Иордан

В армии Израиля заявили о проникновении террористов на Западный берег Иордана

close
Israeli Defence Forces/Reuters

В армии Израиля сообщили об опасности проникновения террористов в поселение Альмон на Западном берегу реки Иордан к востоку от Иерусалима, передает израильский новостной портал Walla.

«Вчера вечером (четверг) было выпущено предупреждение об опасности проникновения террористов в поселение Алмон Шехатмар Биньямин: «Немедленно идите в защищенное пространство внутри дома и плотно закройте дверь. Не стойте перед дверью и окном, избегайте движения и шума», — говорится в заявлении командования тыла израильской армии.

В ЦАХАЛ также сообщили об обнаружении в районе города Цфат около 20 ракет, запущенных с территории Ливана. Большинство из них были успешно перехвачены, остальные упали на открытой местности. Пострадавших нет.

11 сентября сообщалось, что израильская авиация нанесла удар по штабу и оружейному цеху «Хезболлы». Израильские военные также обстреляли выходивших из военного сооружения в районе Хулы членов «террористической ячейки».

Ранее израильские военные уничтожили километровый туннель в секторе Газа.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами